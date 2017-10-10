Генпрокуратура решает проблему "висящих" штрафов

Генеральная прокуратура создает эталонную (актуальную) базу по штрафам, которая призвана решить существующую проблему - корректировку по штрафам у судоисполнителей. Это связано с тем, что очень часто судоисполнители требуют от граждан погасить уже оплаченными ими штрафы. Об этом сообщил председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам в Генеральной прокуратуре РК Багдат Мусин, передает Zakon.kz.





«Часто в сети можно встретить жалобы граждан на то, что судоисполнители приходят по тем штрафам, которые давно были оплачены. По этой причине мы начали тотальную проверку статистической информации судоисполнителей на реалистичность их материалов. В итоге оказалось, что 52 тыс. материалов передано для исполнительного производства от административной полиции в адрес судоисполнителей по тем штрафам, которые были уже оплачены», - написал он на своей странице в Facebook. - 52 тыс.!!! Это значит что к 52 тыс. гражданам нашей страны придут судоисполниели которые оплатили штраф в установленном порядке».





По его словам, за последний месяц заставили задействованные структуры откорректировать почти 90% таких дел и привести их в соответствие. 10% ещё в работе.





«Для СИСТЕМНОГО РЕШЕНИЯ данной проблемы и упрощения процесса выписывания штрафов в целом создаётся Реестр Административных Производств, который будет Эталонной (актуальной!) базой по штрафам.

Эффект в масштабах республики будет в следующем году. Пока есть положительные результаты применения приложения дорполовцами Астаны», - пояснил Б.Мусин.





Он рассказал, что для конкретного решения вопросов возникающих сейчас, в данный момент, принято решение о создании страниц в социальных сетяx (ФБ и Инстаграм), для сбора от казахстанцев информации именно о такого рода проблемах: о том, что оплата не прошла или оплатили, но штраф висит.

«Кроме того для вашего удобства мы посадили ответственных уполномоченных прокуроров в СпецЦОНы. Так что если на вас висит штраф за который вы уже оплатили, подписывайтесь и скидывайте данные о вашей проблеме на эти страницы и пишите нам о таких случаях: Штрафы KZ».





Эта страница создана Комитетом по правовой статистике и специальным учетам ГП РК.



