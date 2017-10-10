Пожилой мужчина насмерть замерз в сарае в Акмолинской области
10 октября 2017, 10:05
Назначена судебно-медицинская экспертиза.
В Акмолинской области пожилой мужчина замерз насмерть в сарае, сообщила пресс-служба департамента внутренних дел.
В Атбасарский РОВД поступило сообщение от местной жительницы.
Женщина утром обнаружила в сарае бездыханное тело сожителя 1948 года рождения. Тело без внешних признаков насильственной смерти направлено в морг, назначена судебно-медицинская экспертиза. Предварительная причина смерти — общее переохлаждение организма.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: соцсети
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