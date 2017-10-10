Д. Акишев: Денежно-кредитные условия в РК находятся на нейтральном уровне

На внутреннем денежном рынке сохраняется ситуация избыточной ликвидности, которая изымается Национальным Банком, преимущественно посредством выпуска краткосрочных нот. Об этом сегодня сообщил Председатель Национального Банка РК Д. Акишев, выступая на брифинге для телевизионных СМИ, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НБ РК.

Он отметил, что по состоянию на 6 октября 2017 года чистое изъятие ликвидности Национальным Банком на денежном рынке составило 1,6 трлн. тенге. Объемы краткосрочных нот в обращении в сентябре увеличились на 1,8% (2,7 трлн. тенге). Доходность по нотам в зависимости от срочности складывается в диапазоне 8,84-9,66%. Как следствие, ставка TONIA формируется ближе к нижней границе процентного коридора базовой ставки. По итогам 6 октября 2017 года она составила 9,25%.

В целом, денежно-кредитные условия находятся на нейтральном уровне.

По словам Председателя Национального Банка РК, незначительное повышение уровня долларизации вкладов, произошедшее в августе 2017 года, было связано, главным образом, с валютной переоценкой и кратковременной реакцией депозиторов на ситуацию на валютном рынке.

«Уровень процентных ставок по банковским вкладам продолжает благоприятствовать тенговым сбережениям. Снижение ставок по кредитам для бизнеса с начала года следует за динамикой базовой ставки», - сказал Д. Акишев.