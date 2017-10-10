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Альтернатива сбору за автобусы: жителям Астаны предложили брать авто в аренду

10 октября 2017, 10:15

Каршеринг предполагает возможность вернуть автомобиль в любом из пунктов обслуживания.

Житель столицы Сергей Скрипник на своей странице в Facebook рассказал о системе аренды машин. По его словам, каршеринг - прекрасная альтернатива выделенным линиям для автобусов и принудительному сбору с собственников квартир 1,7 МРП в месяц, передает Zakon.kz.

Каршеринг (англ. carsharing) — вид краткосрочной аренды автомобиля с поминутной или почасовой оплатой, обычно используемый для коротких внутригородских поездок. Каршеринг предполагает возможность вернуть автомобиль в любом из пунктов обслуживания. При наличии большого количества автоматизированных пунктов аренды в городе, каршеринг предоставляет свободу выбора между общественным транспортом или автомобилем в каждом конкретном случае и позволяет избежать издержек владения транспортным средством в личной собственности.

"Тут правда не получится себе карманы набить и бремя кредитов на народ переложить, но тема классная! Мне друг из Питера ещё где-то год назад про неё рассказывал, что чуть ли не полгорода там ездят на таких машинах. Причём кто-то берет их в постоянное пользование, не сдаёт вообще, так как ночью счётчик не тикает, прям около дома оставляют, как свою машину", - рассказал Сергей.


Однако многие пользователи соцсети не поддержали идею Сергея.

"У нас такое нельзя. Это оружие массового поражения в руках некоторых. (...) Однозначно не про наших людей. Если уж у нас общественные лавочки и велосипеды умудряются раскурочить в мясо, то от авто и подавно ничего не останется", - пишет Гульвира Абетова.

Другие комментаторы разместил фото разбитых автомобилей, взятых в аренду в России.





Напомним, 29 сентября на партийных слушаниях городского филиала партии "Нұр Отан" аким Астаны Асет Исекешев предложил сделать для горожан проезд в общественном транспорте бесплатным. При этом предлагается ввести единый сбор за развитие системы транспорта.

Фото: lamcdn.net

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