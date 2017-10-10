Несчастный случай на Артемьевской шахте: погиб электрослесарь
10 октября 2017, 10:17
Обстоятельства происшествия выясняются, создана специальная комиссия по расследованию трагического инцидента.
ЧП со смертельным исходом произошло на Артемьевской шахте, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу KAZ Minerals.
9 октября около 20:00 часов в результате поражения током скончался электрослесарь Артемьевской шахты, - говорится в сообщении.
Обстоятельства происшествия выясняются, создана специальная комиссия по расследованию трагического инцидента.
Фото: all4women.co.za
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