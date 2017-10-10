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Несчастный случай на Артемьевской шахте: погиб электрослесарь

10 октября 2017, 10:17

Обстоятельства происшествия выясняются, создана специальная комиссия по расследованию трагического инцидента.

ЧП со смертельным исходом произошло на Артемьевской шахте, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу KAZ Minerals.

9 октября около 20:00 часов в результате поражения током скончался электрослесарь Артемьевской шахты, - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия выясняются, создана специальная комиссия по расследованию трагического инцидента.

Фото: all4women.co.za

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