Как выглядит проект алфавита казахского языка на латинице
Проект казахского алфавита на латинской графике презентовали сегодня президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву в ходе встречи с членами рабочей группы по реализации проекта по переходу государственного языка на латиницу, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В новом проекте специфические звуки обозначают не диграфами, специальными символами - буквами с апострофами.
10 октября 2017, 10:22
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан
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