Как выглядит проект алфавита казахского языка на латинице

Проект казахского алфавита на латинской графике презентовали сегодня президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву в ходе встречи с членами рабочей группы по реализации проекта по переходу государственного языка на латиницу, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В новом проекте специфические звуки обозначают не диграфами, специальными символами - буквами с апострофами.