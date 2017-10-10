Сагинтаев: Предвыборная кампания в Кыргызстане не должна оказать тень сомнения между двумя народами
10 октября 2017, 10:32
Казахстан является братским для Кыргызстана государством - глава Кабмина.
Открывая заседание правительства РК, премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев сделал ремарку по поводу высказывания президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, передает корреспондент Zakon.kz.
«Вчера я выступил в связи с некорректным высказыванием президента Кыргызстана Атамбаева, основанном на манипуляции цифрами, не имеющими под собой никаких оснований. Считаю, что сильные и ответственные политики не могут позволить себе действия подобного рода. В своем заявлении я дал официальную позицию правительства, подкрепленную достоверными фактами», - сказал он.
По его словам, успехи Казахстана бесспорны и признаны международным сообществом.
«Все это достигнуто благодаря курсу и политическому лидерству нашего Елбасы - президента Казахстана Нурсултана Назарбаева», - отметил премьер.
При этом Б. Сагинтаев подчеркнул, что Казахстан является братским для Кыргызстана государством.
«И это не просто слова. Например, все транспортные торговые выходы Кыргызской республики и авиа-, железнодорожные, автомобильные маршруты идут через Казахстан, но мы никогда не принимали ограничительных мер. Более того, все эти годы наша страна помогает кыргызскому народу, с пониманием относится к просьбам руководства Кыргызстана. Мы родственные народы - казахи и кыргызы», - пояснил глава Кабмина.
Он добавил, что сложившуюся веками дружбу оба народа должны ценить.
«Предвыборная кампания закончится и завершится, но она не должна оказать тень сомнения между двумя народами. Мы должны сохранять единство двух братских народов. Мы не должны стать посмешищем для других народов и должны сохранить единство наших братских народов. Мы должны совместно работать для дальнейшего укрепления нашего социально-экономического благополучия», - заключил премьер.
Ксения Давыдова, Астана.
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