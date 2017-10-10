Аким ЮКО встретился с представителями компании «Phoenix Global»

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев встретился с представителями компании «Phoenix Global» во главе с региональным директором по СНГ и Центральной Азии Ашишом Каулом. В ходе встречи стороны обсудили развитие сельскохозяйственной отрасли, где г-н Ашиш Каул проинформировал главу региона о работе, проделанной компанией в данной сфере, передает Пресс-служба акима ЮКО.





«Наша компания уделяет особое внимание развитию плодово-ягодного кластера. Вместе с тем, нам интересен потенциал Южно-Казахстанской области в сфере сельского хозяйства. Наша компания работает в области сельского хозяйства с 2016 года и занимается хранением и первичной обработкой продукции. В Казахстане мы осваиваем порядка 42200 гектаров земли. Основное внимание уделяется выращиванию пшеницы и ячменя фуражного производства», - отметил г-н А.Каул.









Отметим, компания «Phoenix Global» вносит большой вклад в развитие сельского хозяйства в мире и занимается не только посевом пшеницы, но и выращиванием риса, производством растительного масла. Кроме того, имеет целый ряд достижений в садоводстве и цветоводстве.





В свою очередь, глава региона рассказал гостям о ведущих отраслях сельского хозяйства и отметил готовность к совместному сотрудничеству.





«Южно-Казахстанская область - это аграрный регион. Площадь орошаемых пахотных земель в регионе составляет около 466 тыс. гектаров. В то же время радует потенциал вашей компании. Уверен, что в ближайшее время акимат области и ваша компания активизируют сотрудничество и начнут реализовать совместные инвестиционные проекты», - подчеркнул Ж. Туймебаев.









Если говорить о достижениях региона, то по сравнению с 1991 годом в результате проведения диверсификации в растениеводческой отрасли за 25 лет посевная площадь бахчевых культур увеличилась на 49 тыс. га и составила 59 тыс. га, а овощей - на 27 тыс. гa и составила 40,4 тыс. га. Посевная площадь плодово-ягодных культур и винограда достигла 30 тысяч гектаров.



Фото: Самат Мырзалиев











