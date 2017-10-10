Вопросы обеспечения прав детей в Казахстане и деятельности учреждения Омбудсмена в этом направлении

В Астане состоялась встреча Уполномоченного по правам человека в РК (Омбудсмен) Аскара Шакирова с экс-председателем Комитета ООН по правам ребенка Якобом Дуком, в ходе которой были обсуждены вопросы обеспечения прав детей в Казахстане и деятельности учреждения Омбудсмена в этом направлении.

Отдельное внимание было уделено вопросам прав детей вне семьи, которым придается первостепенное значение в правозащитной деятельности. Поддерживая тенденцию деинституционализации детских учреждений интернатного типа путем их замены альтернативными формами устройства детей в семьи, Омбудсмен вместе с тем отметил необходимость последовательной и системной реализации поставленной цели.

Были также обсуждены вопросы повышения эффективности реализации прав несовершеннолетних в рамках планируемого расширения мандата Национального превентивного механизма по предупреждению пыток при координирующей роли Уполномоченного по правам человека.

Якоб Дук выразил обеспокоенность возрастающим уровнем правонарушений в отношении несовершеннолетних в интернет пространстве, приобретающей глобальный характер.

В данном контексте было отмечено, что проблема защиты детей от негативного воздействия информационной среды затрагивалась ранее в обращении Омбудсмена в адрес Правительства Казахстана с выдвижением ряда предложений о законодательном совершенствовании этой сферы, внедрении операторами мобильной интернет-связи функции «детский интернет».

Была отмечена высокая значимость ряда проектов, реализованных совместно с международными организациями, в том числе с ЮНИСЕФ, в сфере предупреждения насилия над несовершеннолетними, соблюдению их прав в семье, учебных заведениях и городской среде, искоренению детского труда и эксплуатации, обеспечения их доступа к правосудию.

По итогам встречи стороны выразили намерение о дальнейшем укреплении взаимодействия в сфере защиты прав детей.