Как выглядят казахстанские боксерши на ринге и в жизни

10 октября 2017, 10:49

Мощь и грация, сила и легкость, ловкость и смелость.

Красота – страшная сила, особенно когда у нее поставлен удар. Они порхают на ринге как бабочки и жалят, как пчела.

Двукратная чемпионка мира по боксу Назым Кызайбай.



Бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Дарига Шакимова.



Чемпионка мира по версиям WIBA и WBU в легком весе Фируза Шарипова.



Чемпионка мира по боксу Дина Жоламан.



Чемпионка Азии и бронзовая призерка чемпионата мира Жайна Шекербекова.



Казахстанская Анжелина Джоли боксерша Зарина Цолоева.




Фото из открытых источников, ©REUTERS, vk.com, instagram.com, kfb.kz


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