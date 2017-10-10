Как выглядят казахстанские боксерши на ринге и в жизни

Мощь и грация, сила и легкость, ловкость и смелость.

Красота – страшная сила, особенно когда у нее поставлен удар. Они порхают на ринге как бабочки и жалят, как пчела.





Двукратная чемпионка мира по боксу Назым Кызайбай.









Бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Дарига Шакимова.













Чемпионка мира по версиям WIBA и WBU в легком весе Фируза Шарипова.









Чемпионка мира по боксу Дина Жоламан.









Чемпионка Азии и бронзовая призерка чемпионата мира Жайна Шекербекова.









Казахстанская Анжелина Джоли боксерша Зарина Цолоева.

















Фото из открытых источников, ©REUTERS, vk.com, instagram.com, kfb.kz



