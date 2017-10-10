Как выглядят казахстанские боксерши на ринге и в жизни
10 октября 2017, 10:49
Мощь и грация, сила и легкость, ловкость и смелость.
Красота – страшная сила, особенно когда у нее поставлен удар. Они порхают на ринге как бабочки и жалят, как пчела.
Двукратная чемпионка мира по боксу Назым Кызайбай.
Бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Дарига Шакимова.
Чемпионка мира по версиям WIBA и WBU в легком весе Фируза Шарипова.
Чемпионка мира по боксу Дина Жоламан.
Чемпионка Азии и бронзовая призерка чемпионата мира Жайна Шекербекова.
Казахстанская Анжелина Джоли боксерша Зарина Цолоева.
Фото из открытых источников, ©REUTERS, vk.com, instagram.com, kfb.kz
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