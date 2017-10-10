АО «Банк «Bank RBK» сообщило об изменениях в составе Совета директоров
Настоящим АО «Bank RBK» (далее - Банк) сообщает, что в соответствии с решением Совета директоров АО «Bank RBK» (далее - Банк) от 29.09.2017 г. c 30.09.2017г. прекращены полномочия Члена Правления - Заместителя Председателя Правления Банка Нурланова Нурхана Нурлановича, а также с 02.10.2017г. Степанова Ирина Константиновна избрана Членом Правления Банка.
10 октября 2017, 10:56
Источник, интернет-ресурс: АО «Bank RBK»
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