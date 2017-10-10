Международная конференция

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН».

ДОКЛАД

Адвоката Коллегии адвокатов города Астаны Куликовой Светланы Равильевны

«Международные нормы и требования по защите адвокатов и юристов»

1) Деятельность адвокатов является одной из основ в практике соблюдения принципа верховенства закона и обеспечения эффективной защиты прав человека. Данная деятельность невозможна без надлежащих гарантий их независимости.

Профессиональные права адвокатов и гарантии адвокатской деятельности не являются личными правами самих адвокатов. Это - права и гарантии наших доверителей - клиентов. Поэтому, вводя новые права адвокатов, развивая гарантии профессиональной деятельности, на самом деле мы движемся в направлении расширения прав граждан нашего государства.

Общеизвестно, что права человека являются универсальными, неделимыми, взаимосвязанными и взаимозависимыми, не существует общепризнанной международной организации, которая занималась бы исключительно вопросами защиты прав адвоката. Однако, среди множества организаций можно выделить ряд общепризнанных международных организаций, решения, рекомендации которых имеют морально-политическое значение в вопросах роли, значения, прав, обязанностей и защиты адвоката.

Организация Объединенных Наций. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, состоящее из 5 отделов, является координационным центром деятельности ООН по правам человека. Там установлена круглосуточная горячая линия, которой может воспользоваться любое лицо или организация, желающая привлечь внимание ООН к фактам нарушения прав человека, в том числе адвоката.

Также, при ООН был образован Совет по правам человека, в состав которого входят специальные докладчики по правам человека, которые наделены правом проводить расследования, обсуждения и предоставлять доклады по конкретным вопросам прав человека.

Кроме того, это Комитет по правам человека ООН, который был создан в соответствии со ст. 28 Международного пакта о гражданских и политических правах в 1979 году и рассматривает жалобы частных лиц на нарушение государством прав человека, закрепленных в Пакте.

Совет Европы, организация созданная в 1949 году, чья деятельность направлена на утверждение демократии и прав человека.

Международный Союз адвокатов -это ассоциация, образованная в 1927 года и объединяющая адвокатов всего мира, целями которой являются установление отношений и обмена опытом между адвокатскими объединениями на национальном и на международном уровне и защита профессии адвоката.

2). В современных условиях становиться совершенно очевидным, что адвокаты нуждаются в действенной помощи от произвола и злоупотреблений, а также в укреплении гарантий и независимости их деятельности. От разрешения этих проблем напрямую зависит укрепление престижа и повышение эффективности адвокатской деятельности.

Вместе с тем, современное состояние уровня правового ограничения, практической реализации и охраны профессиональных прав адвоката не может не вызывать беспокойства. Связано это в первую очередь с тем, что существующий правовой иммунитет не ограждает адвокатов от произвола и злоупотреблений со стороны правоохранительных органов. Продолжает иметь место вмешательство правоохранительных органов в адвокатскую деятельность.

Ограничения независимости адвокатов существенно снижают возможность реализации конституционного права на защиту, на качественную и профессиональную юридическую помощь, гарантированную ст.13, ст.16 Конституции Республики Казахстан., ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, ст.6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Как известно, гарантии независимости адвоката являются одним из элементов правового статуса адвоката, и относятся к общепризнанным гарантиям адвокатской деятельности.

Основу правовых гарантий независимости адвокатуры составляют иммунитеты и привилегии, действующие в отношении адвокатов и содержащиеся в нормах международного и национального законодательства.

В международном законодательстве эти гарантии предусмотрены в Основных принципах, касающихся роли юристов, закрепляющих за правительствами стран обязанность обеспечить юристам возможность выполнять все свои профессиональные обязанности в обстановке, свободной от угроз, препятствий, запугивания или неоправданного вмешательства.

Аналогичные гарантии закреплены и в «Основных положениях о роли адвокатов», принятых 8 Конгрессом ООН по предупреждению преступлений в Нью-Йорке в августе 1990 года: « Глава Гарантии в отношении выполнения юристами своих обязанностей.

16. Правительства обеспечивают, чтобы юристы:

а) могли выполнять все свои профессиональные обязанности в обстановке, свободной от угроз, препятствий, запугивания или неоправданного вмешательства;

b) могли совершать поездки и беспрепятственно консультироваться со своими клиентами внутри страны и за ее пределами; и

с) не подвергались судебному преследованию и судебным, административным, экономическим или другим санкциям за любые действия, совершенные в соответствии с признанными профессиональными обязанностями, нормами и этикой, а также угрозам такого преследования и санкций.

17. В тех случаях, когда возникает угроза безопасности юристов в результате выполнения ими своих функций, власти обеспечивают им надлежащую защиту.

18. Юристы не отождествляются со своими клиентами или интересами своих клиентов в результате выполнения ими своих функций.

19. Ни один суд или административный орган, в котором признается право на адвоката, не отказывается признавать права юриста отстаивать в суде интересы своего клиента, за исключением тех случаев, когда юристу было отказано в праве выполнять свои профессиональные обязанности в соответствии с национальным правом и практикой и в соответствии с настоящими принципами.

20. Юристы пользуются гражданским и уголовным иммунитетом в отношении соответствующих заявлений, сделанных добросовестно в виде письменных представлений в суд или устных выступлений в суде или в ходе выполнения ими своих профессиональных обязанностей в суде, трибунале или другом юридическом или административном органе.

21. Компетентные органы обязаны обеспечивать юристам достаточно заблаговременный доступ к надлежащей информации, досье и документам, находящимся в их распоряжении или под их контролем, с тем чтобы юристы имели возможность оказывать эффективную юридическую помощь своим клиентам. Такой доступ должен обеспечиваться как только в этом появляется необходимость.

22. Правительства признают и обеспечивают конфиденциальный характер любых сношений и консультаций между юристами и их клиентами в рамках их профессиональных отношений».

Активную роль в направлении защиты прав адвокатов выполняет и Международная комиссия юристов, представители которой оказывают правовую и информационную поддержку, в том числе и казахстанским адвокатам.

В Республиканской Коллегии адвокатов Казахстана была создана Комиссия по защите социальных и профессиональных прав адвокатов, которая занимается вопросами нарушений социальных и профессиональных прав адвокатов.

«Задачами, выполняемые адвокатом в процессе профессиональной деятельности, требуют его абсолютной независимости и отсутствия какого-либо влияния на него, связанного, в первую очередь, сего личной заинтересованностью или давлением извне. Независимое положение адвоката способствует укреплению в обществе доверия к процедурам правосудия и беспристрастности судей. Таким образом, адвокату следует избегать какого-либо ущемления собственной независимости и не поступаться принципами профессионального долга ради интересов клиента, суда или других лиц. (п.2.1Общего кодекса правил для адвокатов стран Европейского Сообщества.).

В национальном законодательстве гарантии независимости адвокатуры закреплены в Конституции Республики Казахстан, в действующем Законе РК «Об адвокатской деятельности».

Ст. 435 УК РК предусматривает ответственность за воспрепятствование законной деятельности адвокатов и иных лиц, по защите прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в уголовном процессе, а равно оказанию физическим и юридическим лицам юридической помощи либо иное нарушение самостоятельности и независимости такой деятельности.

Необходимо отметить, что законодательством многих стран установлена повышенная ответственность за нарушения прав адвокатов и гарантий их независимости.

Законодатель Болгарии уравнял адвокатскую деятельность с деятельностью судей и предоставил адвокатам право инициировать дисциплинарное преследование нарушителей его профессиональных прав и предусматривается процедура дисциплинарного преследования должностных лиц, нарушающих профессиональные права адвокатов, а также судебный способ защиты профессиональных прав. В соответствии с Законом Болгарии «Об адвокатах», адвокат пользуется равным уважением с судьями.

Например, в Испании установлена уголовная ответственность за совершение насилия или запугивания с целью прямо или косвенно повлиять на адвоката (ст.464 УК Испании).

В УК Франции предусмотрена уголовная ответственность за умышленное убийство адвоката (ст.221-4); применение пыток или актов жестокости к адвокату (ст.222-3);насильственные действия, совершенные в отношении адвоката (ст.222-8); уничтожение, повреждение или порча какого-либо имущества, принадлежащего адвокату (ст.322); любую угрозу или любой другой акт устрашения, совершенные в отношении адвоката (ст.434).

Таким образом, несмотря на закрепление в международном и национальном законодательстве статуса адвоката, а также гарантий, направленных на обеспечение его профессиональной деятельности, следует признать, что эти положения зачастую носят декларативный характер. В ситуации, когда гарантии независимости адвокатов носят декларативный характер, верховенство закона не может быть обеспечено, а права человека не могут быть эффективно защищены.

В этой связи, вызывает закономерное беспокойство предложенный Министерством юстиции РК проект Закона РК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», по нормам которого в рабочем порядке идет обсуждение в настоящее время.

Вызывает беспокойство адвокатского сообщества Республики Казахстан попытки ограничения прав адвокатов:

1) создание государственной адвокатуры, что противоречит принципу независимости;

2) формирования правовых рычагов давления на адвокатов с помощью дисциплинарных комиссий, когда во всем мире адвокатура - это саморегулируемая профессиональная организация;

3) явно увеличивается роль вмешательства государственного органа в лице Министерства юстиции в деятельность адвокатов, что является недопустимым;

4) это и возложение на адвокатов результата и гарантий по судебным актам, что недопустимо, так как правосудие осуществляется только судами в силу ст. 75 Конституции РК и адвокату запрещено гарантировать результат осуществления юридической помощи;

5) предложено сужение границы действия адвокатской тайну, хотя понятие адвокатская тайна должно быть абсолютным;

6.) также, в новом проекте закона отсутствуют социальные гарантии адвокатов- отсутствует гарантия государства на защиту адвоката, членов его семьи и их имущества.

Это противоречит самой природе адвокатуры, нарушает принципы независимости, самоуправления и явно противоречит Основным положениям о роли адвокатов. принятым Генеральной ассамблей ООН.

Предлагаемые законопроектами новеллы нуждаются в доработке и внесении изменений, в сохранении уже достигнутого уровня института адвокатуры Казахстана как независимого, саморегулируемого и самофинансируемого профессионального объединения и приведения законопроекта в соответствии с международным законодательством.