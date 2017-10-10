Назначен заместитель руководителя аппарата акима Северо-Казахстанской области по вопросам контроля и исполнения поручений

Распоряжением акима Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова Дархан Омерсерикович Амрин назначен заместителем руководителя аппарата акима Северо-Казахстанской области по вопросам контроля и исполнения поручений.

Дархан Омерсерикович 1990 года рождения, родился в городе Сергеевка Северо-Казахстанской области.

В 2011 году окончил Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева, агротехнический университет им. С. Сейфуллина по специальностям бакалавр экономики и бизнеса, магистр экономических наук.

В разные годы работал в Министерстве транспорта и коммуникации РК, в АО «НК «КазАвтоЖол».

С 2014 года до настоящего назначения работал в структуре аппарата акима Северо-Казахстанской области.

На должность заместителя руководителя аппарата акима Северо-Казахстанской области по организационно-хозяйственным вопросам назначен Руслан Акимжанович Анбаев.