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Арестован брат экс-главы КНБ Казахстана Рустембек Дутбаев

10 октября 2017, 11:13

В суде не уточнили, в совершении каких преступлений подозревается Рустембек Дутбаев.

Суд №2 Есильского района Астаны санкционировал арест сроком на два месяца в отношении Рустембека Дутбаева — брата бывшего главы Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана Нартая Дутбаева, осужденного за разглашение госсекретов, сообщили РИА Новости в горсуде столицы.

"28 сентября районный суд №2 Есильского района Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Дутбаева Рустембека Нуртаевича сроком до двух месяцев, то есть до 27 ноября", — сообщила представитель пресс-службы суда.
На следующий день этот же суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей "уже в отношении подозреваемого Дутбаева Нартая Нуртаевича до 29 ноября".

В суде не уточнили, в совершении каких преступлений подозреваются Рустембек и Нартай Дутбаевы.

Как сообщалось, в сентябре Нартай Дутбаев был приговорен за разглашение госсекретов к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Кроме того, внесено представление о лишении Дутбаева воинского звания генерал-лейтенант и государственной награды.

Фото с сайта kor.ill.in.ua

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