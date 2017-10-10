Арестован брат экс-главы КНБ Казахстана Рустембек Дутбаев

Суд №2 Есильского района Астаны санкционировал арест сроком на два месяца в отношении Рустембека Дутбаева — брата бывшего главы Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана Нартая Дутбаева, осужденного за разглашение госсекретов,

"28 сентября районный суд №2 Есильского района Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Дутбаева Рустембека Нуртаевича сроком до двух месяцев, то есть до 27 ноября", — сообщила представитель пресс-службы суда.

На следующий день этот же суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей "уже в отношении подозреваемого Дутбаева Нартая Нуртаевича до 29 ноября".





В суде не уточнили, в совершении каких преступлений подозреваются Рустембек и Нартай Дутбаевы.





Как сообщалось, в сентябре Нартай Дутбаев был приговорен за разглашение госсекретов к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Кроме того, внесено представление о лишении Дутбаева воинского звания генерал-лейтенант и государственной награды.



