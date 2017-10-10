В белых джинсах Дженнифер Лопес продемонстрировала «кардашьян», какого нет даже у Ким
10 октября 2017, 11:17
Хейтеры снова раскритиковали внешний вид Дженнифер
Легинсы и джинсы-скинни — вот главные модные фавориты Джей Ло на каждый день. К слову, такая одежда еще больше подчеркивает аппетитные формы 48-летней поп-дивы, которым могут позавидовать многие ее конкурентки, пишет Woman.ru.
На днях папарацци запечатлели Дженнифер Лопес и Алекса Родригеза в Белерли Хиллз — пара собиралась пообедать вместе с детьми певицы в одном из местных ресторанов. Артистка была одета довольно лаконично и просто — в полосатую рубашку и белоснежные джинсы-скинни.
Завершили образ поп-дивы классические остроносые лодочки на каблуках. Мы обратили внимание, что в узких брюках из денима бедра Джей Ло выглядят особенно округлыми — таким позавидует сама Ким Кардашьян, чьи формы стали уже легендой западного шоу-бизнеса. Впрочем, пользователям сети образ Лопес совершенно не понравился. Хейтеры снова раскритиковали внешний вид Дженнифер, посоветовав поскорее избавиться от всех облегающих вещей в гардеробе.
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