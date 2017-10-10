Вице-президента КМГ уволят из-за ситуации на рынке ГСМ
10 октября 2017, 11:22
Вице-президент нацкомпании не справляется со своими обязанности.
Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев уволил вице-президента АО «КазМунайГаз» Данияра Берлибаева, сообщает Zakon.kz.
«По КазМунайГазу, как премьер-министр и председатель совета директоров АО «Самрук-Казына» Умирзак Естаевич (Шукеев, председатель правления АО «Фонд благосостояния «Самрук-Казына»), я даю вам поручение в установленном порядке принять меры по наложению дисциплинарного взыскания в виде выговора председателю правления АО «КазМунайГаз» за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. А также принять меры по прекращению полномочий заместителя председателя правления НК «КазМунайГаз» Данияра Берлибаева за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей. Умирзак Естаевич, прошу проинформировать меня о принятых мерах», - дополнил премьер.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4882449-7963b41d7ed834a0849b55503ae156f4
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...