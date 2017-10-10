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Вице-президента КМГ уволят из-за ситуации на рынке ГСМ

10 октября 2017, 11:22

Вице-президент нацкомпании не справляется со своими обязанности.

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев уволил вице-президента АО «КазМунайГаз» Данияра Берлибаева, сообщает Zakon.kz.

«По КазМунайГазу, как премьер-министр и председатель совета директоров АО «Самрук-Казына» Умирзак Естаевич (Шукеев, председатель правления АО «Фонд благосостояния «Самрук-Казына»), я даю вам поручение в установленном порядке принять меры по наложению дисциплинарного взыскания в виде выговора председателю правления АО «КазМунайГаз» за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. А также принять меры по прекращению полномочий заместителя председателя правления НК «КазМунайГаз» Данияра Берлибаева за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей. Умирзак Естаевич, прошу проинформировать меня о принятых мерах», - дополнил премьер.


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