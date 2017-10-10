Тенге продолжает укрепляться
10 октября 2017, 11:23
Минимальная цена на утренних торгах составила 337 тенге за доллар.
По итогам утренней торговой сессии на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара США составил 337,69 тенге за доллар, сообщает Zakon.kz.
Первая сделка прошла по цене 340,50 тенге за доллар и стала максимальной стоимостью. Минимальная цена - 337 тенге за доллар.
Объем торгов составил 70 млн долларов.
В торгах приняли участие 25 членов валютного рынка KASE.
По данным Kurs.kz, в обменных пунктах доллары продают по 336,2-343,9 тенге.
Цена на нефть марки Brent по состоянию на 11.02 по времени Астаны составила 55,85 доллара за баррель.
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