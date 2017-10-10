В США педофилу, изнасиловавшему 12-летнюю девочку, разрешили стать опекуном её ребёнка

В 2008 году Кристофер Мирасоло изнасиловал 12-летнюю девочку, угрожая убить её, в результате чего она забеременела и родила мальчика. Тогда мужчину приговорили к одному году тюрьмы, но он отсидел всего шесть с половиной месяцев. Спустя девять лет Кристофер решил принять участие в воспитании сына, и суд дал ему совместную опеку над ребёнком, сообщает Detroit News,

В день, когда произошло изнасилование, девочка вместе со старшей сестрой, которой на тот момент было 13 лет, и их другом собиралась встретиться с ещё одним мальчиком и его взрослым знакомым, Кристофером. Мужчина предложил детям покататься на машине, и они согласились, думая, что он отвезёт их в "Макдоналдс". Но вместо этого преступник выбросил их мобильные телефоны и держал их два дня в пустующем доме рядом с родственниками. В конце концов он отпустил старшую сестру, которая и рассказала о произошедшем.



