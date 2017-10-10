В США педофилу, изнасиловавшему 12-летнюю девочку, разрешили стать опекуном её ребёнка
10 октября 2017, 11:28
Жертва изнасилования и её адвокат подали апелляцию на решение суда.
В 2008 году Кристофер Мирасоло изнасиловал 12-летнюю девочку, угрожая убить её, в результате чего она забеременела и родила мальчика. Тогда мужчину приговорили к одному году тюрьмы, но он отсидел всего шесть с половиной месяцев. Спустя девять лет Кристофер решил принять участие в воспитании сына, и суд дал ему совместную опеку над ребёнком, сообщает Detroit News, передает Life.ru.
В день, когда произошло изнасилование, девочка вместе со старшей сестрой, которой на тот момент было 13 лет, и их другом собиралась встретиться с ещё одним мальчиком и его взрослым знакомым, Кристофером. Мужчина предложил детям покататься на машине, и они согласились, думая, что он отвезёт их в "Макдоналдс". Но вместо этого преступник выбросил их мобильные телефоны и держал их два дня в пустующем доме рядом с родственниками. В конце концов он отпустил старшую сестру, которая и рассказала о произошедшем.
Кристофер был арестован через месяц, когда девочка была уже беременна. Пострадавшая решила оставить ребёнка, так как не хотела, чтобы и он тоже стал жертвой. Ей пришлось бросить учёбу и начать работать. Кристофер был досрочно освобождён через шесть с половиной месяцев, чтобы ухаживать за больной матерью. Однако уже в 2010 году его приговорили к четырём годам тюремного заключения за аналогичное преступление — мужчина совершил сексуальное нападение на подростка в возрасте 13–15 лет.
Адвокат Кристофера рассказала, что пока неясно, как её подзащитный будет принимать участие в воспитании 8-летнего сына, и отказалась обсуждать его прошлые уголовные дела.
Фото Мария Паламарчук
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