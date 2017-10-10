Очень страшная красота: почему надо бояться Instagram-косметологии и приемов на дому

Чтобы решиться на серьезную косметологическую процедуру, нужно время и определенная смелость. Одни боятся уколов, другие — классического «что-то пойдет не так», третьи — всего вместе. При этом практически никто не задумывается о том, что на самом деле опасаться нужно не болезненных ощущений или сложной реабилитации, а того, что услуги оказывать вам может человек, не имеющий на то ни моральных, ни юридических прав. Каталог с фото в стиле «было — стало» — это прекрасно. Но как насчет дипломов самого специалиста и сертификатов на препараты, которые будут вводиться? И ведь с ними возникают проблемы даже в некоторых богато обставленных салонах красоты. А что говорить про приемы на дому, во время которых опасность осложнений возрастает во много раз. Некачественные препараты и неумелая техника их введения ежедневно обрекают огромное количество клиенток как минимум на плохой результат, а чаще всего на серьезные проблемы с внешностью. Мы расспросили несколько косметологов о том, чем могут быть чреваты попытки сэкономить на процедурах у «надомных» специалистов, собрали их отзывы воедино и дополнили практичными советами, о которых не принято писать ни в журналах, ни в том же Инстаграме.

Чего хотят женщины





В большинстве своем девушки хотят получить от косметолога «готовое платье» — универсальный и простой рецепт красоты, который быстро, а главное, «за копейки», украсит каждую. Многие также ждут воплощения своих фантазий, зачастую не просто смелых, а буйных. К примеру, для полного счастья чаровнице не хватало губ размера XXL. Надомный мастер даже не станет ее отговаривать от такого «свистка» — иначе девушка отдаст деньги более сговорчивому специалисту. Большинство гонится за внешностью звезд соцсетей, не желая отталкиваться от собственных природных данных. Еще меньше энтузиазма вызывает необходимость правильного, тщательного ухода после тех же инъекций. Вместо космецевтических препаратов, списком которых снабжают в салонах, пациентки в лучшем случае используют мазь «Спасатель», причем независимо от достатка.





«Все умею, все могу»





У любого мастера, который склонился над вашим испуганным, но таким доверчивым лицом со шприцом и нитями, должен быть диплом о высшем образовании государственного образца по специальностям «Лечебное дело» или «Педиатрия». Но и этого мало: прежде чем квалифицированного косметолога «допустят к телу», он проведет за партой около восьми лет — пройдет ординатуру по дерматовенерологии или косметологии и получит сертификат на работу с разными препаратами. Кстати, поинтересуйтесь у специалиста, который присылает вам в WhatsApp красочные фото своих дипломов, практиковался ли он на кадавре. Этим звучным словом называется опыт работы на трупе. Кстати, очень дорогой вид обучения, до которого дорастают косметологи высшего разряда.





Гендиректор «Первого Профессионального Института Эстетики» Ольга Альбертовна Краснова советует проверить вашего «избранника» следующим образом: «Вас должно насторожить, если у мастера был большой перерыв в отслушанных курсах или последний закончился много лет назад — индустрия очень быстро меняется, методики устаревают. Наведите справки самостоятельно — вбейте фамилию косметолога в реестре выпускников того учебного заведения, диплом которого он вам показал. Пять минут ресерча в интернете могут спасти ваше здоровье».



