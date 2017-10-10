Сагинтаев министрам: Отвечаете персонально
10 октября 2017, 11:29
"Перекладывание ответственности на других не принимается".
На заседании правительства РК премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев предупредил министров, что они несут полную персональную ответственность за состояние дел во вверенных им отраслях, сообщает Zakon.kz.
«Вам даны все необходимые полномочия и возможности. Перекладывание ответственности на других не принимается. Отвечаете персонально», - резюмировал глава Кабмина.
Напомним, сегодня на заседании правительства РК премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев посчитал все объяснения главы министерства энергетики и ответственных лиц по ситуации с дефицитом бензина в Казахстане «отговорками и уклонением от своих прямых должностных обязанностей» и принял ряд решений. Вице-министра энергетики Асета Магауова освободили от занимаемой должности. Министр энергетики Канат Бозумбаев получил выговор.
Также сегодня стало известно, что вице-президента КМГ уволят из-за ситуации на рынке ГСМ.
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