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Сагинтаев министрам: Отвечаете персонально

10 октября 2017, 11:29

"Перекладывание ответственности на других не принимается".

На заседании правительства РК премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев предупредил министров, что они несут полную персональную ответственность за состояние дел во вверенных им отраслях, сообщает Zakon.kz.

«Вам даны все необходимые полномочия и возможности. Перекладывание ответственности на других не принимается. Отвечаете персонально», - резюмировал глава Кабмина.

Напомним, сегодня на заседании правительства РК премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев посчитал все объяснения главы министерства энергетики и ответственных лиц по ситуации с дефицитом бензина в Казахстане «отговорками и уклонением от своих прямых должностных обязанностей» и принял ряд решений. Вице-министра энергетики Асета Магауова освободили от занимаемой должности. Министр энергетики Канат Бозумбаев получил выговор.

Также сегодня стало известно, что вице-президента КМГ уволят из-за ситуации на рынке ГСМ.

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