Новые дома и дороги от КПО

Накануне своего 20-летнего юбилея компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» продолжает в Западно-Казахстанской области реализацию важных для региона социально-инфраструктурных проектов.





В микрорайоне Аралтал города Аксай, вырос новый микрорайон. Здесь завершено строительство 100 жилых домов усадебного типа, в которые переселяются жители сел Березовка и Бестау, попадающих в новую санитарно-защитную зону, определенную в связи с будущим расширением проекта разработки Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения. На первом этапе уже переехали 82 семьи (это более 400 человек). Ожидают новоселья еще 273 семьи (1400 человек). 92 владельца получили ключи от жилых домов, остальные оформляют необходимые документы.





Во время поездки в Бурлинский район аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов встретился с новоселами и проверил качество возведенных домов. Половина из них – трехкомнатные, с площадью 95 квадратных метров, столько же – четырехкомнатных площадью 105 квадратных метра. Дома газифицированы, к ним подведена питьевая и техническая вода, подъездные пути, проложены дороги и тротуары. При каждом коттедже имеется приусадебный участок. Тем, у кого в Березовке и Бестау он был большей площади, выплачена компенсация. Стоит отметить, что новые дома по площади больше, чем были у сельчан прежде.





– Переселение жителей сел Березовка и Бестау находится на контроле Президента страны. Все эти дома построены за счет средств компании КПО. Особое внимание уделялось качеству строительных работ, – отметил в ходе беседы с новоселами Алтай Кульгинов.





В Аксае близится к завершению строительство двух многоэтажных жилых домов. Новоселье березовцев, которые предпочли переехать в благоустроенные квартиры, состоится уже в середине октября. Алтай Кульгинов проинспектировал также и ход строительства аксайских многоэтажек.





Масштабное строительство в Приуралье стало приметой времени. Бюджет Бурлинского района в этом году составляет 10 миллиардов тенге. Улучшение жилищных условий жителей района и города Аксай, отметившего золотой юбилей, для местной власти - основной приоритет. В соответствии с госпрограммой завершено строительство 75-квартирного жилого дома в микрорайоне «Карачаганак-1». Разрабатываются генеральные планы застройки ряда сел с высоким потенциалом развития.









Социальным проектам Булинского района, на территории которого находится месторождение, КПО придает особое значение. В течение трех лет компания дополнительно выделяла на эти цели по 10 миллионов долларов в год. В числе новостроек 2017 года – ремонт дорог, строительство 120-квартирного дома, детского сада на 240 мест. И это далеко не полный перечень.





– Вопросам сотрудничества и взаимодействия с местным населением мы уделяем постоянное и неослабное внимание, – говорит заместитель генерального директора компании КПО Марат Каримов. – Созданы консультативные советы и проводятся общественные слушания. Следует отметить, что в реализации социальных проектов, которые мы финансируем, участвуют только казахстанские подрядчики.





Вполне заслуженно на республиканском конкурсе по социальной ответственности бизнеса КПО дважды была удостоена награды золотой «Парыз», а также получила серебряный «Парыз» в номинации «Лучший социальный проект». На ХХI Всемирном нефтяном конгрессе «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» вручена медаль Ассоциации KAZENERGY за вклад в развитие взаимовыгодного сотрудничества. Это признание заслуг компании и ее весомого вклада в устойчивое развитие региона.





Немаловажно, что в сфере строительства в Западно-Казахстанской области применяется 3D-проектирование, для чего сотрудников строительных организаций прошли обучение на специальном семинаре. На строительных площадках социальных проектов Карачаганака стало нормой использование современных, прогрессивных технологий. Ведь в Послании Президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» техническому совершенствованию строительной сферы отводится особая роль. Как подчеркивает Глава государства, важно не забывать, что, инвестируя средства в строительство дорог, домов и другой инфраструктуры, мы определяем физический и технологический облик наших городов на много лет вперед.





Арман Кусаинов



