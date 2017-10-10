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Президент Туркменистана стал дважды Героем страны

10 октября 2017, 11:33

Бердымухамедову будет выплачено единовременная премия в размере 100 тысяч долларов, а также установлена ежемесячная стопроцентная надбавка к заработной плате, не облагаемая подоходным налогом.

Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову во вторник на заседании Совета старейшин в поселке Анау под Ашхабадом присвоено звание Герой Туркменистана и вручен знак особого отличия — медаль "Алтын Ай" (Золотой месяц), передает РИА Новости.

Он удостаивается этой награды второй раз. Впервые Бердымухамедов стал Героем Туркменистана в октябре 2011 года. Решение вторично наградить главу государства высшей степенью отличия принял Меджлис (парламент) Туркменистана, поддержанный Советом старейшин страны.

Как сообщила председатель парламента Акджа Нурбердыева, от жителей поступило большое количество предложений о присвоении Бердымухамедову звания Герой Туркменистана, и парламент единогласно принял решение присвоить главе государства высшую награду страны.

По словам спикера, туркменский парламент принял постановление, в котором говорится, что это звание присваивается Бердымухамедову за укрепление независимости и нейтралитета Туркменистана, личный вклад в развитие государства и выдающиеся заслуги перед государством и обществом. Туркменский лидер, принимая награду, заявил, что служение народу является для него высшей целью жизни и деятельности.

Звание Герой Туркменистана является высшей степенью отличия и присваивается только гражданам страны за особо выдающиеся заслуги перед государством и обществом. В законе говорится, что оно в исключительных случаях может быть вновь присвоено гражданам, внесшим огромный личный вклад в дело укрепления суверенитета, конституционного строя и государственности Туркменистана.

Теперь, в соответствии с законом, Бердымухамедову как дважды Герою Туркменистана будет выплачено за счет государственного валютного резерва единовременная премия в размере 100 тысяч долларов, а также установлена за счет средств госбюджета ежемесячная стопроцентная надбавка к заработной плате, не облагаемая подоходным налогом.

Также Герою Туркменистана вручается знак особого отличия — золотая звезда "Алтын Ай", и будет сооружен бронзовый бюст как лицу, вторично удостоенному геройского звания.

Амангельды Нурмурадов
Фото © РИА Новости / Алексей Дружинин

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