В санавиации есть большие проблемы - Сагинтаев
10 октября 2017, 11:35
Старые самолеты используются, не обеспечивается безопасность полетов, - указал глава кабмина.
На заседании правительства РК премьер-министр Бакытжан Сагинтаев поручил ряду министерств провести расследование последней авиакатастрофы с Ан-28 в Алматинской области и проверить имеющийся авиапарк в стране, передает корреспондент Zakon.kz.
«Все вы знаете, что недавно произошла трагедия. Погиб экипаж, врачи. Этот трагический случай говорит о том, что есть большие проблемы в сфере санавиации. Старые самолеты используются, не обеспечивается безопасность полетов. В регионах нет условий для круглосуточного приема воздушного судна. В результате ставятся под угрозу жизни, как высококвалифицированных специалистов, так и тяжелобольных», - сказал он.
В связи с этим глава кабмина дал поручения ряду министерств.
«Поручаю Министерствам здравоохранения, по инвестициям и развитию, внутренних дел с другими заинтересованными госорганами провести тщательное расследование данного случая. Проверить имеющийся парк санавиации, усилить требования к авиа перевозчикам и принять меры по созданию соответствующих условий для осуществления подобных внеплановых рейсов», - заключил Б. Сагинтаев.
Ксения Давыдова, Астана
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