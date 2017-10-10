В Астане молодые парни за час ограбили двух человек

В Астане сотрудники полиции по «горячим следам» задержали жителей Жамбылской области, которые всего за час совершили два разбойных нападения , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД столицы.





Так, 8 октября около пяти часов утра возле одного из увеселительных заведений столицы по ул. Кудайбердыулы, два молодых человека 25-ти и 26-ти лет нанесли ножевое ранение в ногу 23-летнему парню и похитили у него личное имущество и деньги.





В 05.20 утра возле того же кафе в салоне машины парни похитили у 32-летнего водителя сотовый телефон, который стоит около 100 тысяч тенге.





«Вещественные доказательства были изъяты. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 192 УК РК ("Разбой"). Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания ДВД Астаны. Проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям», - говорится в сообщении.





Фото: allufa.ru