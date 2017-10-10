90-60-90 или от 180 и выше: Как в Казахстане проходит кастинг моделей

По представлению многих, модель - это обладательница идеальных параметров и высокого роста, как минимум от 175 см. Но это не всегда так...

10 октября в Алматы стартует самая модная неделя полугодия Kazakhstan Fashion Week, где дизайнеры представят вещи сезона весна-лето следующего года. В преддверии этого события прошел один из самых крупных в Казахстане кастинг моделей. О том, как проходил кастинг в материале Zakon.kz









Кастинг моделей для показов прошел 8 октября в Grand Ball Room гостиницы «Казахстан». Он собрал более 700 моделей из Алматы, Астаны, Тараза, Усть-Каменогорска и даже Австралии.





По представлению многих, модель - это обладательница идеальных параметров и высокого роста, как минимум от 175 см. Но это не всегда так. Кастинг в Алматы собрал много девушек с красивыми лицами и стройными фигурами.





«Модели размера xs это не наш формат, мы любим моделей с более женственными фигурами, размера s и даже m. Я не люблю, когда девушки ходят, виляя бедрами и становятся в вызывающие позы. Модель это тот человек, который передает настроение дизайнера, а наше видение никогда не было связано с пошлостью, эротикой и сексом. В моделях запоминается индивидуальность, поэтому тренды и некую моду на определенный тип внешности не понимаю. Хотелось бы видеть на кастингах больше девушек с модельной прической. Мы были на показе в Питере и признаюсь честно - там было меньше выбора. Они были однотипные, худые и невысокие. Удивляюсь тому, как только наши девушки не становятся звёздами мирового подиума», - сказала дизайнер Ольга Стан.









Во время отбора модели выстраивались в круг, дизайнеры обходили его и выбирали приглянувшихся. Во втором туре кастинга отобранные модели демонстрировали свои профессиональные навыки, а именно походку от бедра и фирменную стойку.









При выборе модели каждый из дизайнеров руководствуется собственными критериями. Если модель по духу подходит для коллекции, то она становиться ее частью на показе. В этом году особым спросом пользовались невысокие модели, а также модели с изюминкой: короткой стрижкой и оттопыренными ушами.









Некоторые модели готовятся к кастингу заранее, а некоторые всегда готовы к выходу на подиум. К примеру 22-летняя модель Ирина Ли не готовится к кастингу KFW, так как она всегда поддерживает свой внешний вид.





«Показы мод проводятся два раза в год, и конечно каждой модели хочется там выступить. Для модели важно быть пунктуальной, опрятной, доброжелательной. На кастинге модель должна быть одета в облегающую фигуру одежду, иметь с собой классические черные туфли на высоком каблуке, капроновые колготки, бесшовное белье черного, бежевого и белого цветов. Внешний вид должен быть естественным - легкий макияж, чистые волосы, аккуратный маникюр и педикюр. Также рекомендуется заранее позаботиться о депиляции рук, ног и зоны бикини», - сказала Ирина.









Если модели повезет и ее выберут, то за один выход на подиум она получит около 5 000 тенге.





«В Казахстане модель это не профессия, это хобби. Нельзя рассчитывать, что работая моделью, ты сможешь заработать. Я учусь в магистратуре, работаю фрилансером и в свободное время, если есть заказы, работаю моделью на неделях моды, мероприятиях или фотосессиях. Ради нескольких минут на подиуме, в центре всеобщего внимания, я готова ходить на кастинги и терпеть то, что мои волосы повреждают лаком, а кожу немыслимым макияжем», – подытожила модель.









«Мы высылаем всем условия, что модели должны быть ростом от 174 и параметрами приближенными к 90-60-90. Но руководители модельных агентств прекрасно знают, что у дизайнеров бывают разные требования. К примеру, дизайнер искала девочек ростом 170 см. Кто-то под коллекцию выбирает только казашек с длинными волосами, кто-то европеек со светлыми волосами. Некоторые ищут моделей с необычной внешностью. У нас пользовались популярностью две девочки в оттопыренными ушками», - рассказала PR-директор KFW Ботагоз Алдонгарова.









«На нашем рынке модели не столь востребованы. Конечно, было бы хорошо, если бы у нас были супермодели и их труд оценивался по достоинству. У нас мало журналов, которые ищут лица, показов мало, на телевидении тоже не востребованы. На мероприятиях больше востребованы девочки униформистки, которые сопровождают и улыбаются. За один выход на подиум модели получают около 5 тысяч тенге. Заработать на этом конечно нельзя, но зато они получают опыт, фотосессию, возможность поработать с дизайнерами, стилистами.

Для девочек это развлечение, тусовки, общение. Если ты молодая и красивая, то почему бы тебе не пойти туда, где тебе рукоплещут за то, что ты правильно сделала свою работу», - прокомментировала PR-директор KFW.







