Мать девочки родила ее дома, после рождения никуда за документами не обращалась.

16 лет без документов прожила девочка в Костанайской области. Накануне горсуд установил юридический факт рождения подростка , сообщает , сообщает BNews.kz





Известно, что об установлении юрфакта в суд с заявлением обратились сотрудники отдела образования акимата Аркалыка.





Сообщается, что у 16-летнего подростка никогда не было свидетельства о рождении. Мать девочки родила ее дома. После рождения никуда за документами не обращалась. Ребенок до настоящего времени проживал без документа.





«Подтверждение факта рождения необходимо было для получения свидетельства о рождении ребенка. Девочка обучается в школе, ее воспитывает тетя. В настоящее время местонахождение матери девочки неизвестно», — сообщили в суде.





По результатам рассмотрения, суд, учитывая интересы ребенка, заявление отдела образования акимата Аркалыка «об установлении юридического факта» удовлетворил. Факт рождения ребенка 23 декабря 2000 года установлен.



