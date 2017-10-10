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16 лет без документов прожила девочка в Костанайской области

10 октября 2017, 11:49

Мать девочки родила ее дома, после рождения никуда за документами не обращалась.

16 лет без документов прожила девочка в Костанайской области. Накануне горсуд установил юридический факт рождения подростка, сообщает BNews.kz.

Известно, что об установлении юрфакта в суд с заявлением обратились сотрудники отдела образования акимата Аркалыка.

Сообщается, что у 16-летнего подростка никогда не было свидетельства о рождении. Мать девочки родила ее дома. После рождения никуда за документами не обращалась. Ребенок до настоящего времени проживал без документа.

«Подтверждение факта рождения необходимо было для получения свидетельства о рождении ребенка. Девочка обучается в школе, ее воспитывает тетя. В настоящее время местонахождение матери девочки неизвестно», — сообщили в суде.

По результатам рассмотрения, суд, учитывая интересы ребенка, заявление отдела образования акимата Аркалыка «об установлении юридического факта» удовлетворил. Факт рождения ребенка 23 декабря 2000 года установлен.

Фото: radiotochka.kz

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