Таразские дорполовцы перешли на планшеты

Гражданам больше не придется «обивать пороги» зданий полиции и банков чтобы оплачивать штрафы.

9 октября прокурорами Жамбылской области проведена презентация программы ЕРАП (единый реестр административных правонарушений) и обучение сотрудников дорожной полиции города Тараз по оформлению протоколов в электронном формате , передает , передает Zakon.kz





По инициативе прокуроров, акимат города Тараз приобрел 15 комплектов мобильных устройств для установки приложения ЕРАП. Уже сегодня на улицах города сотрудники дорожной полиции через эти планшеты оформляют правонарушителей.





«Самым главным преимуществом перехода на электронные протоколы - удобство для граждан. Им больше не придется «обивать пороги» зданий полиции и банков чтобы оплачивать штрафы» - отметил прокурор г. Тараз Бекзат Сагатович Сеилханов.





Более того, введение данной программы позволит исключить вероятность манипуляций при возбуждении и рассмотрении административных дел, избавит от ненужной бумажной переписки.



