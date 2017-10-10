Суд в Японии признал ответственность государства за аварию на АЭС "Фукусима-1"

Окружной суд Фукусимы признал во вторник ответственность государства и крупнейшей в Японии энергетической компании Tokyo Electric Power (ТЭПКО) за аварию на АЭС "Фукусима-1" весной 2011 года. Он обязал выплатить компенсации почти 3,8 тыс. жителей пострадавшего района, которые подали иск, передает телеканал NHK. Сумма выплаты не уточняется, передает передает ТАСС





Подобные иски подали в общей сложности 12 тыс. человек, однако нынешний из них - самый крупный.





Японский суд уже во второй раз признает ответственность государства и ТЭПКО за аварию. В нынешнем решении говорится, что были причинены огромные физические и моральные страдания жителям пострадавшего района. Государство имело возможности предсказать возможность мощного цунами в зоне АЭС и предотвратить случившееся на станции, отмечается в вердикте.





Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в двух реакторах расплавилось топливо, которое прожгло защитные корпуса реакторов.

Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающего к станции района. В настоящее время на АЭС идут ликвидационные работы, продолжается дезактивация пострадавших территорий.



