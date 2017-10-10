Дипломаты организуют защиту казахстанца, выжившего в ДТП с поездом в РФ

Казахстанскому водителю готовят обвинение по статье о нарушении правил безопасности при оказании услуг.

Дипломаты займутся организацией защиты прав казахстанского водителя автобуса, выжившего в ДТП с участием поезда во Владимирской области РФ, сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков.





По уточненным данным, в автобусе находились трое казахстанцев — два водителя, один из которых погиб, и тот, кто, предположительно, собирал плату за проезд с находившихся в автобусе пассажиров.





В отношении выжившего водителя следственные органы РФ готовят обвинение.





"Наши дипломаты находятся на постоянной связи с дознавателями, которые ведут дело о ДТП во Владимирской области. Нам известно, что Следственный комитет на транспорте города Москвы задержал выжившего в ДТП водителя по статье "Нарушение правил безопасности", — сказал Жайнаков.





По его словам, МИД и казахстанские дипломаты в Москве примут необходимые меры по организации защиты прав казахстанца, окажут консульскую, правовую помощь.



