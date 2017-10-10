Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Дипломаты организуют защиту казахстанца, выжившего в ДТП с поездом в РФ

10 октября 2017, 12:15

Казахстанскому водителю готовят обвинение по статье о нарушении правил безопасности при оказании услуг.

Дипломаты займутся организацией защиты прав казахстанского водителя автобуса, выжившего в ДТП с участием поезда во Владимирской области РФ, сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков.

По уточненным данным, в автобусе находились трое казахстанцев — два водителя, один из которых погиб, и тот, кто, предположительно, собирал плату за проезд с находившихся в автобусе пассажиров.

В отношении выжившего водителя следственные органы РФ готовят обвинение.

"Наши дипломаты находятся на постоянной связи с дознавателями, которые ведут дело о ДТП во Владимирской области. Нам известно, что Следственный комитет на транспорте города Москвы задержал выжившего в ДТП водителя по статье "Нарушение правил безопасности", — сказал Жайнаков.

По его словам, МИД и казахстанские дипломаты в Москве примут необходимые меры по организации защиты прав казахстанца, окажут консульскую, правовую помощь.

"Что касается второго выжившего гражданина Казахстана, который также находился в автобусе в момент ДТП. Он временно задержан и в настоящее время проходит в качестве свидетеля по уголовному делу о незаконной миграции. Ожидаем, что сегодня будет окончательно известно о его статусе", — заключил Жайнаков.

Столкновение поезда и автобуса произошло 6 октября во Владимирской области России: водитель выехал на красный свет на железнодорожный переезд и заглох. В результате столкновения погибли 17 человек, в том числе двое несовершеннолетних, другие пассажиры получили различные травмы. Как выяснилось, автобус находился в непригодном для перевозки пассажиров состоянии, однако, несмотря на это, водитель продолжал оказывать услуги.

Все новости по теме читайте здесь.

Источник: Sputnik Казахстан

Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...