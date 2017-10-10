Дипломаты организуют защиту казахстанца, выжившего в ДТП с поездом в РФ
10 октября 2017, 12:15
Казахстанскому водителю готовят обвинение по статье о нарушении правил безопасности при оказании услуг.
Дипломаты займутся организацией защиты прав казахстанского водителя автобуса, выжившего в ДТП с участием поезда во Владимирской области РФ, сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков.
По уточненным данным, в автобусе находились трое казахстанцев — два водителя, один из которых погиб, и тот, кто, предположительно, собирал плату за проезд с находившихся в автобусе пассажиров.
В отношении выжившего водителя следственные органы РФ готовят обвинение.
"Наши дипломаты находятся на постоянной связи с дознавателями, которые ведут дело о ДТП во Владимирской области. Нам известно, что Следственный комитет на транспорте города Москвы задержал выжившего в ДТП водителя по статье "Нарушение правил безопасности", — сказал Жайнаков.
По его словам, МИД и казахстанские дипломаты в Москве примут необходимые меры по организации защиты прав казахстанца, окажут консульскую, правовую помощь.
"Что касается второго выжившего гражданина Казахстана, который также находился в автобусе в момент ДТП. Он временно задержан и в настоящее время проходит в качестве свидетеля по уголовному делу о незаконной миграции. Ожидаем, что сегодня будет окончательно известно о его статусе", — заключил Жайнаков.
Столкновение поезда и автобуса произошло 6 октября во Владимирской области России: водитель выехал на красный свет на железнодорожный переезд и заглох. В результате столкновения погибли 17 человек, в том числе двое несовершеннолетних, другие пассажиры получили различные травмы. Как выяснилось, автобус находился в непригодном для перевозки пассажиров состоянии, однако, несмотря на это, водитель продолжал оказывать услуги.
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Источник: Sputnik Казахстан
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