Дело о пожаре в Almaty Towers поступило в суд в четвертый раз

На скамье подсудимых рядом с Дауреном Туяковым оказался еще один человек.

Почти год длится дело о пожаре в Almaty Towers, в результате которого погибли 6 человек. Сегодня, 10 октября в Бостандыкском районном суде №2 вновь должно было начаться судебное следствие, однако его перенесли,





Это уже четвертая попытка начать главное судебное разбирательство по делу о пожаре в Almaty Towers. Начиная с февраля этого года в суд трижды поступало дело по обвинению директора "Батутного центра" Даурена Туякова по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 292 ч.3 УК РК - Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Первый раз дело было возвращено прокурору для устранения нарушений, допущенных в ходе досудебного расследования. Следующие два раза дело поступало в суд с процессуальным соглашением о признании вины подозреваемым. Однако суд возвращал его процессуальному прокурору для составления нового соглашения, поскольку не был согласен с размером наказания, указанным в нем.





В сентябре текущего года уголовное дело вновь поступило в суд. И в этот раз на скамье подсудимых с Туяковым оказался еще один человек - мужчина, проводивший в тот вечер сварочные работы в "Батутном центре". Как сказано в постановлении суда от 30 июня 2017 года, изначально в отношении А.Ж. были выделены в отдельное производство материалы уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 204 ч. 2 УК РК (уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности либо повлекшее тяжкие последствия или причинившего особо крупный ущерб). Однако теперь ему вменяют ту же статью, что и Туякову.





Адвокат Ж.Б. Габит Исмаилов в связи с тем, что он не так давно приступил к делу, ходатайствовал перед судом о предоставлении ему дополнительного времени, для ознакомления с материалами дела, включающими 23 тома, и составления своей позиции. Предварительно известно, что защита А.Ж. не согласна с предъявленным ему обвинением.





В связи с эти ходатайством слушание было перенесено.





Напомним, возгорание в бизнес-центре Almaty Towers произошло 6 ноября прошлого года в начале седьмого вечера. Из здания были эвакуированы 80 человек. Площадь возгорания составила 1800 кв.м. В результате пожара погиб один человек, на следующий день в завалах были найдено тела еще пятерых человек. Ими оказались студенты алматинских вузов. В рамках расследования был задержан и арестован директор "Батутного центра", где произошло возгорание. И его защита, и сторона потерпевших были уверены, что не все виновные в произошедшем привлечены к ответственности.

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