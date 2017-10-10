Дефицит бензина: Выговор Бозумбаеву и увольнение Магауова

На заседании правительства РК премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев посчитал все объяснения главы министерства энергетики и ответственных лиц по ситуации с дефицитом бензина в Казахстане «отговорками и уклонением от своих прямых должностных обязанностей» и принял ряд решений, передает корреспондент Zakon.kz.

«Мы выслушали основных докладчиков по этой ситуации, касательно компаний, курирующее министерство. И все, что было сказано, я не могу принять все эти объяснения. Заранее знали, еще в мае было написано письмо о том, что переносится ремонт ПНХЗ с весны на осень. Все прекрасно понимали, что будут друг за другом поочередно останавливаться два завода. Можно было прояснить ситуацию, заранее просчитать, какой объем, откуда, в какие регионы мы должны будем завозить, а не заниматься этим в сентябре», - сказал он.

При этом глава Кабмина отметил, что напряженность была создана «на пустом месте».

«На пустом месте создали напряженность. И все ссылки на курсовую разницу, на цены у соседей, увеличение доли импорта… Раньше мы говорили, что у нас цена выше уходит Россию, теперь в России цена выше - те не продают. То есть, постоянные отговорки. Поэтому я не могу с этим согласиться. И это все, считаю, отговорками и уклонением от своих прямых должностных обязанностей», - подчеркнул Б. Сагинтаев.

Как добавил премьер, за это надо нести ответственность.

«Поэтому я принимаю следующее решение. Первое, в связи с тем, что дисциплинарные меры воздействия в отношении членов правительства принимает Президент страны, я сегодня вношу на имя Главы государства представление об объявлении выговора министру энергетики Канату Бозумбаеву. Второе, по вице-министрам. Это моя прерогатива. Поэтому я относительно вице-министра энергетики Асета Магауова принимаю решение - освободить от занимаемой должности», - распорядился он.

Канцелярии было поручено подготовить сегодня соответствующее решение правительства.

«По КазМунайГазу, как премьер-министр и председатель совета директоров АО «Самрук-Казына» Умирзак Естаевич (Шукеев, председатель правления АО «Фонд благосостояния «Самрук-Казына»), я даю вам поручение в установленном порядке принять меры по наложению дисциплинарного взыскания в виде выговора председателю правления АО «КазМунайГаз» за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. А также принять меры по прекращению полномочий заместителя председателя правления НК «КазМунайГаз» Данияра Берлибаева за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей. Умирзак Естаевич, прошу проинформировать меня о принятых мерах», - дополнил премьер.

В заключение он обратил внимание всех министров на то, что они несут полную персональную ответственность за состояние дел во вверенных им отраслях.

«Вам даны все необходимые полномочия и возможности. Перекладывание ответственности на других не принимается. Отвечаете персонально», - резюмировал глава Кабмина.

Ксения Давыдова