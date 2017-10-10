Сменившая цвет кожи модель хочет сделать себе «африканский нос»

28-летняя жительница Германии Мартина Биг прославилась на весь мир после того, как заявила, что у нее самый большой бюст в Европе и что она собирается стать экзотической Барби.

Немецкая модель Мартина Биг может запросто составить конкуренцию знаменитой женщине-кошке: она уже многократно ложилась под нож пластического хирурга, а также делала опасные инъекции с синтетическим аналогом пептидного гормона меланокортина, благодаря которым у нее теперь шоколадный цвет кожи. К слову, на достигнутом бывшая стюардесса не собирается останавливаться… Она объявила, что скоро увеличит себе ягодицы, а также сделает новый нос — африканский.





«Я уже покрасила волосы в черный цвет и сделала химическую завивку. Теперь я планирую изменить форму носа. Хочу, чтобы он стал широким, как у афроамериканок», — сообщила Мартина в беседе с ведущими британской программы This Morning.





Женщина также рассказала, что хочет лучше понимать африканскую культуру, поэтому в будущем году собирается посетить страны этого континента.





«Я темнокожая и отношу себя к представителям черной расы. Я горжусь своим цветом кожи, мне так намного лучше. Жду не дождусь, когда смогу попробовать местную еду», — призналась мисс Биг журналистам.





У Мартины уже появилось множество хейтеров, которые критикуют ее за высмеивание темнокожих людей. Сама немка не понимает, за что ее ненавидят, и утверждает, что никого не пытается задеть своими поступками. Интересно, что на перемены Мартина Биг решилась во многом ради бойфренда Майкла, который тоже делает «инъекции загара». Мужчина уже потратил больше 65 тысяч долларов на процедуры для любимой, и этот счет продолжает расти.