В поликлиники Казахстана возвращают педиатрические участки

Педиатрические участки для детей до шести лет возвращают в Казахстане, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

"В целях повышения качества медицинского обслуживания детей и снижения нагрузки на врачей общей практики проводится работа по реструктуризации принципов участкового наблюдения. В частности, по восстановлению педиатрических участков для детей от нуля до шести лет", — сказал Биртанов.





По данным Минздрава, в 2017 году создано 47 педиатрических участков, до конца года будут открыты еще 60.





Биртанов также признал накопленный дефицит детских врачей и сообщил о возвращении педиатрических факультетов.





"В текущем году на базе КазНМУ имени Асфендиярова, по вашему поручению, Бакытжан Абдирович (Сагинтаев, премьер-министр РК — прим.), вновь открыт педиатрический факультет, начато обучение 150 человек (по грантам — прим.), в дальнейшем это количество будет повышаться", — заключил министр здравоохранения.



