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Умер знаменитый советский целитель Аллан Чумак

10 октября 2017, 12:47

Об этом сообщил в Facebook журналист Дмитрий Гордон.

В Москве скончался целитель Аллан Чумак, передает Lenta.ru.

«Несколько часов назад в Москве на 83-м году жизни скончался Аллан Владимирович Чумак — выдающийся целитель, писатель, философ и просто замечательный человек. Мы дружили 27 лет. Мне будет очень его не хватать. Светлая память!» — написал он.

Аллан Чума - советский и российский телевизионный деятель, называющий себя целителем и экстрасенсом, автор нескольких книг. Президент регионального общественного Фонда содействия исследований социальных и аномальных явлений.

В конце 1980-х и начале 1990-х годов стал одним из самых известных целителей в России благодаря телевизионным сеансам. Во время телевизионных сеансов «заряжал» с помощью пассов различные субстанции: воду, кремы, мази и т. д., не только в студии, но и у телезрителей, не произнося при этом ни слова — делал пассы и шевелил губами. После принятия Минздравом приказа, ограничивающего нетрадиционные методы лечения, деятельность Чумака попала под запрет и на территории России была приостановлена.

Фото Владимир Первенцев / РИА Новости

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