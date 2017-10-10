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В Туркменистане отменят бесплатное пользование газом, электричеством, водой и солью

10 октября 2017, 12:53

Впервые предложение об отмене бесплатных льгот прозвучало в ходе заседания Совета старейшин в 2015 году.

Во время выступления на Совете старейшин президент Туркменистана Гурбануглы Бердымухамедов объявил, что считает целесообразным поэтапно ввести платежи за пользование электричеством, газом, водой и поваренной солью, сообщает пресс-служба главы государства, передает ca-news.org.

«Основная цель предоставления беспрецедентных льгот в те годы – создание благоприятных условий на фоне сложной экономической ситуации в мире, адаптация граждан к условиям рыночной экономики», - отмечается в тексте.

«Глубокая интеграция экономики страны в систему рыночных отношений требует бережного, рационального, экономного и высокоэффективного использования национальных богатств. Систематическое повышение доходов населения и улучшение трудовой занятости теперь дают возможность ввести определённую плату за социальные льготы, которые раньше предоставлялись бесплатно», - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что в Туркменистане действуют льготы по предоставлению населению бесплатного лимита газа, электричества и воды.

Впервые предложение об отмене бесплатных льгот прозвучало в ходе заседания Совета старейшин в 2015 году.

В апреле 2016 года Бердымухамедов согласился с предложением заявив, что льготы «себя не оправдывают» и «мешают переходу к рыночной экономике». Однако позднее, в июне 2016 года глава государства внезапно объявил, что бюджет страны позволяет сохранить льготы для населения.

Через год, в июне 2017 года президент снова заявил, что система льгот стала полностью неэффективной и поручил их аннулировать, добавив при этом, что «льготы должны предоставляться не всем подряд, а только тому, кто действительно нуждается в социальной помощи».

Фото с сайта ca-news.org

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