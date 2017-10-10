За что чаще всего штрафуют астанчан

С этими штрафами сталкивается ежедневно каждый житель столицы.

Руководитель Управления внутренней политики города Астана Ерлан Каналимов на своей странице в Facebook рассказал о наиболее частных нарушениях общественного порядка в столице, передает Zakon.kz





"Уважаемые жители столицы! ТОР-5 штрафов за нарушение общественного порядка с которыми сталкивается ежедневно каждый житель столицы. Соблюдайте законы и правила, мы за безопасный и комфортный город!" - написал он.





Итак, ТОП-5 штрафов:





1. Распитие алкогольных напитков на улицах или других общественных местах - штраф 5 МРП (11 345 тенге). Повторное нарушение в течение года - 10 МРП (22 690 тенге). Третье нарушение - административный арест до пяти суток.





2. Курение в общественных местах, где оно запрещено. Штраф 3 МРП (6 807 тенге), повторное нарушение - 6 МРП (13 614 тенге), выброс окурка - 10 МРП (22 690 тенге).





3. Переход дороги в неположенном месте - штраф 5 МРП (11 345 тенге), повторное нарушение - 20 МРП (45 380 тенге), либо арест на трое суток.





4. Плевок в общественном месте - штраф 10 МРП (22 690 тенге).





5. Мелкое хулиганство - штраф в размере 10 МРП (22 690 тенге), либо административный арест сроком на 5 суток. Повторное нарушение - арест на 15 суток. Нарушение тишины в ночное время (с 23 до 6 часов утра) - штраф 5 МРП (11 345 тенге).





1 МРП - 2 269 тенге.









Фото: today.kz