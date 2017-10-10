Пресс-релиз № 30

О выпуске в обращение памятных монет

10 октября 2017 года г. Алматы

Национальный Банк Республики Казахстан 11 октября 2017 года выпускает в обращение памятные монеты «Немецкая сказка» (Бременские музыканты) из серии монет «Сказки народа Казахстана» из серебра «proof» качества номиналом 500 тенге и из сплава нейзильбер номиналом 100 тенге.

Главные герои сказки — осёл, собака, кот и петух, которые отправляются в город Бремен, чтобы стать городскими музыкантами.

Монеты из серебра и сплава нейзильбер имеют идентичные изображения лицевых и оборотных сторон. Изображение на серебряных монетах «proof» качества расположено на зеркальной поверхности.

Описание монеты «Немецкая сказка»:

На лицевой стороне (аверсе) монет в центральной части на орнаментальном фоне, составленном из казахского и немецкого орнаментов, изображен герб Республики Казахстан. В нижней части число («500» на серебряной монете, «100» на монете из сплава нейзильбер) и надпись «ТЕҢГЕ», обозначающие номинал монеты. В левом и правом секторе зеркально изображен элемент национального орнамента. По окружности надпись «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ» на государственном языке и «РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН» на русском языке.

На оборотной стороне (реверсе) монет запечатлен эпизод изгнания главными героями - ослом, собакой, котом и петухом разбойников из лесной хижины, там же расположен товарный знак Казахстанского монетного двора. По окружности надпись «БРЕМЕН МУЗЫКАНТТАРЫ» на государственном языке, «DIE DREMER STADTMUSIKANTEN» на немецком языке и число «2017», обозначающее год чеканки. На монете из серебра размещена надпись «Ag 925 24g», обозначающая металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу.

Изображения и надписи на лицевой и оборотной стороне монет рельефные, по окружности выступающий кант.

Боковая поверхность (гурт) рифленая.

Монеты изготовлены: из серебра 925 пробы, масса - 24 грамма, диаметр - 37 мм, качество изготовления - «proof», максимальный тираж - 2 тысячи штук; из сплава «нейзильбер», масса - 11,17 грамм, диаметр - 31 мм, тираж - 10 тысяч штук.

Памятные монеты изготовлены на Республиканском государственном предприятии на праве хозяйственного ведения «Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан».

Памятные монеты номиналом 500 тенге и 100 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.

Дизайн монет разработан в соответствии с Концепцией дизайна банкнот и монет национальной валюты - казахстанского тенге, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан № 1193 от 25 сентября 2003 года.

Памятные монеты «proof» качества предназначены для продажи по коллекционной стоимости. Они выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального Банка Республики Казахстан на государственном, русском и английском языках.

Памятные монеты из сплава нейзильбер изготовлены улучшенным качеством и упакованы для продажи в специальную полиграфическую упаковку.

Приобрести монеты можно во всех филиалах Национального Банка Республики Казахстан. Монеты из серебра также можно приобрести через интернет-магазин на сайте НБ РК www.nationalbank.kz «Интернет-магазин монет».