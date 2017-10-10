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В Алматы без вести пропала молодая женщина

10 октября 2017, 13:11

Последний раз ее видели в районе ж/д вокзала Алматы-1.

6 октября в Алматы пропала Айжан Кенжекараева, передает Zakon.kz.

5 октября 2017 года Кенжекараева Айжан Болатовна, 30.01. 1989 г.р., вышла из дома и не вернулась. Как рассказала сестра Айжан, она выехала со станции Аксенгир до вокзала Алматы-1 на автобусе 318 или 323 маршрута. 6 октября около 13.00 час. Айжан позвонила и сообщила, что доехала до вокзала Алматы-1. И в этот же день, примерно с 23.00 час., ее телефон был отключен.

Была одета в оранжевую куртку, черные брюки и горчичного цвета ботинки. При себе имела сумку, портмоне, удостоверение личности и телефон.

Приметы: темные волосы, карие глаза, шрамы на руках и в области брови.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Айжан, или видел, просьба сообщить по телефонам: 8 777 716 02 01 и 8 701 674 44 00 или 102.



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