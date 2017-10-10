Новая реформа труда и социального обеспечения требует изменения в законодательстве

В 2018 году будет введена новая реформа труда и социального обеспечения, сообщает пресс-служба МТСЗН РК. Это нововведение предусматривает выполнение поручения Президента по модернизации рынка труда в его нынешнем Послании народу.

Об этом сегодня на очередном заседании Правительства сообщилаМинистр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.

В рамках инновационной реформы был представлен проект закона, предусматривающий внесение изменений и дополнений в Закон «О занятости населения». Эта инициатива была подготовлена совместно Министерством труда и социальной защиты населения и Национальной палатой предпринимателей «Атамекен».

В рамках поправок и дополнений в вышеназванный закон планируется создать электронную биржу труда в стране. Это означает, что резюме и вакансий работодателей будут накапливаться на единой основе. Привилегия заключается в том, что государственные и частные центры занятости будут доступны любому гражданину в открытом пространстве интернета. То есть новая электронная платформа позволяет гражданам и частным работодателям бесплатно получать информацию с интернет-портала.

Другим важным моментом является вклад частного сектора в устойчивую занятость граждан. Задача профессиональной переподготовки, обучения и трудоустройства безработных и самозанятых граждан будет передана в частный сектор посредством конкуренции с государственным и частным аутсорсингом.

Следует отметить, что сегодня в Казахстане насчитывается 46 частных центров занятости.