Адресная социальная помощь объединит три вида государственной помощи

С 1 января 2018 года в Казахстане планируют ввести новый порядок оказания адресной социальной помощи.

Об этом на заседании Правительства сообщила Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, передает пресс-служба МТСЗН РК.

Во-первых, три вида пособий, предоставляемых на сегодняшний день многодетным малообеспеченным семьям, а именно: специальное государственное пособие, детское пособие и адресная социальная помощь - будут предоставляться как Единое пособие. Его размер будет больше совокупной суммы ныне представляемых трех видов выплат.

Во-вторых, дополнительно к предоставляемой адресной социальной помощи каждому трудоспособному гражданину со стороны государства оказывается поддержка в обучении и получении профессии с последующим трудоустройством или в открытии собственного дела с предоставлением микрокредита для этих целей.

В-третьих, членам семей, находящихся в трудной жизненной ситуации будут оказываться гарантированные государством специальные социальные услуги.

На сегодняшний день местные специалисты проходят курсы переподготовки и повышения квалификации.

Необходимо отметить, что с 2014 года в пилотном режиме во всех регионах страны был внедрен проект «Өрлеу» или прототип адресной социальной помощи нового формата. Только в этом году по стране в проекте «Өрлеу» приняли порядка 161 тысяч человек.

По планам в следующем году 350 тыс. чел. (общее количество получателей нынешних трех видов выплат)будут получать адресную социальную помощь от государства.

По новой системе будет внедрен принцип «одного окна» и комплексное оказание адресной помощи малообеспеченным семьям на базе Центра занятости. Теперь граждане будут обращаться в один орган с одним пакетом документов, а не в 3 как сейчас. В городе нужно обращаться в Центр занятости, в селах - акимам сельских округов.