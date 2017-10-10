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Думает ли глава Кыргызстана о своем народе, делая резкие экспрессии в сторону близкого соседа?

10 октября 2017, 13:18

Если цель поссорить два близких народа, то ничего не выйдет - эксперт.

В социальных сетях продолжают обсуждать высказывания президента Киргизии Атамбаева, сообщает Zakon.kz.

Канат Ауесбай: Необдуманные высказывания первых лиц страны в той или иной мере негативно сказываются на народе



По мнению члена Ассоциации "Болашак" Каната Ауесбая, обвинения Президента Кыргызстана в адрес Казахстана о вмешательстве во внутренние дела выглядит как минимум весьма странно. «Человек все годы своего правления всячески старался поддерживать теплые, братские отношения с нашей страной. В свою очередь Акорда, высоко ценя эти усилия по укреплению двухсторонних отношений, регулярно оказывала помощь различного уровня, - пишет эксперт. - А тут у человека заканчивается срок президентства, и он решил под конец правления озвучить свои сомнительные претензии. Мне это напоминает, выстрел вхолостую после "боя" в горизонт отчаяния. Бой здесь образно подразумевается как срок президентства. Совсем недальновидное заявление. Правители приходят и уходят. А народ остается. Все необдуманные высказывания первых лиц страны, как показывает история, в той или иной мере негативно сказываются на народе. Спрашивается, думает ли глава Кыргызстана о своем народе, делая резкие экспрессии в сторону близкого соседа? Если цель поссорить два близких народа, то, уверен, ничего не выйдет».

Денис Кривошеев: Лучший ответ - не разбирать выпады Атамбаева, а дать им денег, выборы скоро закончатся и, возможно, нам придется помогать намного серьезнее



Говоря о высказываниях Атамбаева, известный блогер Денис Кривошеев подчеркнул, что обращать внимание на страну, в которой идут выборы и где бой за кресло президента имеет жизненно важное значение, совсем не имеет смысла. «Все эти цифры, сравнения ни к чему. Страна и без Атамбаева знает свои проблемы, а метание говорит больше о некоторой неуверенности выбранному курсу. А это как раз и недопустимо!

Из всего заявления, сделанного сегодня премьер-министром Бакытжаном Сагинтаевым, самым правильным мотивом звучали следующие слова и были они в конце, до куда обыватель не дочитывает и не дослушивает: "Несмотря на неоднократные спекулятивные выпады Президента Кыргызстана А. Атамбаева, правительство Республики Казахстан намерено и далее активно углублять и расширять казахстанско-кыргызское стратегическое партнёрство и сотрудничество", процитировал блогер и добавил:

- Говорят, что сейчас стоит вопрос о выделении нового займа Кыргызстану, сумма не то 40, не то 60 миллионов долларов. Так вот, лучший ответ, не разбирать их выпады по строчкам, а дать им денег. Выборы скоро закончатся и, возможно, нам придется помогать намного серьезнее.

Торгын Нурсеитова


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