Трансформация деятельности центров занятости

В следующем году планируется трансформировать деятельность государственных центров занятости в стране. Она предусматривает создание трудовых институтов, обслуживающих граждан. Это означает, что частный сектор будет способствовать профориентации безработных граждан, организации их обучения и трудоустройства.

Об этом сообщила Министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова на очередном заседании Правительства, передает пресс-служба МТСЗН РК.

Теперь эти центры станут предприятиями на праве хозяйственного ведения. При этом их организационно-правовая форма будет определяться местными исполнительными органами.

Предлагаемые изменения позволят расширить институты рынка труда, оказывающие услуги по содействию занятости, обеспечить их доступность для граждан и повысить качество за счет конкуренции.

Напомним, что в настоящее время в Казахстане функционируют 199 государственных и 46 частных центров занятости. 11 интернет-порталов также активно работают в сфере занятости.