Бозумбаев: Моя судьба находится в руках президента

Он также продолжает настаивать, что в РК нет дефицита бензина АИ-92.

В кулуарах правительства РК министр энергетики Канат Бозумбаев изложил свою точку зрения по ситуации с бензином в Казахстане , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Я не обсуждаю решения вышестоящего руководства, потому что я - член правительства, а он (Бакытжан Сагинтаев, премьер-министр) - председатель правительства, поэтому я его действия обсуждать не намерен. Это противоречит нашей этике государственных служащих. В рамках своей компетенции он принял необходимые меры и я их обсуждать не собираюсь», - сказал глава энергетического ведомства.





« Я министр этого правительства, моя судьба находится в руках президента. Как скажет президент, я так и сделаю. Раз есть ситуация, мы ее должны выправить, побыстрее извиниться перед населением страны, что созданы такие проблемы. Но на это были свои объективные причины », - сказал он.





При этом он изложил свое видение того, что произошло с сентября по октябрь на рынке ГСМ в РК.





«По факту цена бензина изменилась со 147-148 тенге до 152-155 тенге за литр. Вследствие того, что цена бензина менялась, разные сети отреагировали по-разному. Одни, как Sinoil, продолжали и продолжают продавать бензин по 148 тенге, поэтому вокруг них были большие очереди. Другие придержали необходимые объемы бензина на нефтебазах», - уточнил К. Бозумбаев.





« И если я говорил, что нет дефицита, то я имел в виду, что в стране на вчерашний вечер бензина АИ-92 было 138 тысяч тонн. Дефицит - это когда объемы опускаются ниже 100 тысяч », - заключил он.





Ксения Давыдова, Астана



