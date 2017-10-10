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Дубайские полицейские будут летать на квадрокоптерах

10 октября 2017, 13:56

Устройство можно будет использовать и как обычный мотоцикл.

Компания HoverSurf разработала для полиции эмирата Дубай особый гибрид мотоцикла и квадрокоптера. Устройство было на выставке Gitex, которая проходит в городе с 8 октября, передает Вести.ru.

Оборудованное четырьмя пропеллерами приспособление может передвигаться с водителем или управляться удаленно с помощью пульта дистанционного управления, сообщает National. С ездоком оно может подниматься на высоту до пяти метров, а без человека – до шести километров.

Продолжительность полета при полностью заряженной батарее составит до пяти минут. Устройство можно будет заправлять и традиционным топливом, тогда оно сможет передвигаться до часа.

На квадрокоптер можно будет также погрузить груз весом до 300 килограммов. Он будет развивать скорость до 70 километров в час.

Устройство можно будет использовать и как обычный мотоцикл. Его скорость при движении по земле составит до 200 километров в час, а на одном заряде батареи оно будет способно ездить до восьми часов.


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