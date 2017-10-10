Дубайские полицейские будут летать на квадрокоптерах
10 октября 2017, 13:56
Устройство можно будет использовать и как обычный мотоцикл.
Компания HoverSurf разработала для полиции эмирата Дубай особый гибрид мотоцикла и квадрокоптера. Устройство было на выставке Gitex, которая проходит в городе с 8 октября, передает Вести.ru.
Оборудованное четырьмя пропеллерами приспособление может передвигаться с водителем или управляться удаленно с помощью пульта дистанционного управления, сообщает National. С ездоком оно может подниматься на высоту до пяти метров, а без человека – до шести километров.
Продолжительность полета при полностью заряженной батарее составит до пяти минут. Устройство можно будет заправлять и традиционным топливом, тогда оно сможет передвигаться до часа.
На квадрокоптер можно будет также погрузить груз весом до 300 килограммов. Он будет развивать скорость до 70 километров в час.
Устройство можно будет использовать и как обычный мотоцикл. Его скорость при движении по земле составит до 200 километров в час, а на одном заряде батареи оно будет способно ездить до восьми часов.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4882486-d72c82e352588d7c746be2b16b563b69
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...