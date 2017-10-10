Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Атырауской области чиновник брал взятки с бригадиров поездов

10 октября 2017, 14:07

Проводится досудебное расследование.

Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Атырауской области в неоднократном получении взяток изобличен руководитель РГУ «Атырауское отделенческое управление по охране общественного здоровья на транспорте» Игорь Шин, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу департамента.

Подозреваемый организовал преступную схему по получению от бригадиров пассажирских поездов незаконных денежных вознаграждений за непривлечение к административной ответственности за нарушения санитарно-эпидемиологических норм и за общее покровительство.

"29 сентября с санкции суда И. Шин заключен под стражу. Общая сумма взяток составила 824 000 тенге. Проводится досудебное расследование", - говорится в сообщении.

Фото: 24.kz
Автор: Екатерина Ионова

Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...