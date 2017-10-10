В Атырауской области чиновник брал взятки с бригадиров поездов
10 октября 2017, 14:07
Проводится досудебное расследование.
Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Атырауской области в неоднократном получении взяток изобличен руководитель РГУ «Атырауское отделенческое управление по охране общественного здоровья на транспорте» Игорь Шин, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу департамента.
Подозреваемый организовал преступную схему по получению от бригадиров пассажирских поездов незаконных денежных вознаграждений за непривлечение к административной ответственности за нарушения санитарно-эпидемиологических норм и за общее покровительство.
"29 сентября с санкции суда И. Шин заключен под стражу. Общая сумма взяток составила 824 000 тенге. Проводится досудебное расследование", - говорится в сообщении.
Фото: 24.kz
Автор: Екатерина Ионова
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4882488-3b3dccbd54aa85d47d1005d1ea96b882
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...