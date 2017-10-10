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В Медеуском районе Алматы на 2 дня отключат горячую воду

10 октября 2017, 14:17

Не будет воды в жилых домах и других объектах в контуре улиц: Гоголя – Бузурбаева – Макатаева – Калдаякова.

В связи с плановым переподключением объектов после завершения реконструкции тепловых сетей и дальнейшим подключением системы отопления ряда объектов, в Медеуском районе Алматы будет ограничена подача горячего водоснабжения, передает Zakon.kz со ссылкой на ТОО «Алматинские тепловые сети».

"С 8 часов утра 11 октября до 8 часов 13 октября подачу горячей воды ограничат в жилые дома и иные объекты, расположенные в контуре улиц: Гоголя – Бузурбаева – Макатаева – Калдаякова", - отмечается в сообщении.

Фото: uralskweek.kz
Автор: Екатерина Ионова

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