В Алматы состоится ІІ форум выпускников школ Медеуского района

11 октября 2017 г. в 11:00 (регистрация в 10.00ч.) по инициативе Акима Медеуского района в рамках реализации Статьи Главы государства Нурсултана Абишевича Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» в гостинице «Казахстан» в банкетном зале «Grand Ballroom» (Достык, 52) состоится Форум выпускников школ района.





В прошлом году впервые стартовала работа Форума выпускников. Теперь проведение Форума выпускников становится одной из добрых традиций в Медеуском районе.





Целью форума является привлечение к активному взаимодействию со школами выпускников прошлых лет, которые за годы после окончания школы добились серьезных жизненных успехов и стали профессионалами высокого уровня избранной профессии. А также, на постоянной основе проводить встречи с нынешним поколением, тем самым передавая свой жизненный опыт, продолжая преемственность поколений.





Медеуский район является историческим центром города Алматы, здесь наиболее сильны традиции, здесь находятся самые старые и прославленные школы города, которые начали свою работу еще в 20-30 годы прошлого века: школа-лицей № 28, гимназия № 159, гимназия № 56, гимназия № 35, гимназия № 4, общеобразовательная школа № 52. Есть и новые школы, которые работают всего немногим более 20 лет. Только за годы Независимости школы Медеуского района окончили более 30000 выпускников.





За год после проведения форума выпускников школ Медеуского района в октябре 2016 года построены и отремонтированы школьные спортивные площадки (на общую сумму 43 млн. 56 тыс. тенге), обновлены актовые залы, приобретена школьная мебель, компьютерная техника, необходимый инвентарь (на общую сумму более 5 млн. тенге). Проведена акция «Преемственность поколений», в рамках которой выпускники школ разных лет встретились со старшеклассниками, рассказали о своем жизненном пути, поделились опытом, помогли узнать о разных профессиях, ответили на вопросы учеников. Всего было проведено 74 встречи в школах района с общим охватом более 6000 учащихся.





По итогам первого форума выпускников в январе 2017 года создан сайт выпускников школ района, где размещены данные о выпускниках школ разных лет, информация о проведенных акциях и мероприятиях, спонсорской и благотворительной помощи, где выпускники всех школ района могут общаться друг с другом, предлагать и поддерживать инициативы, находиться в постоянной взаимосвязи со своей школой. В настоящее время на сайте зарегистрировано 2015 выпускников школ района, посещаемость сайта в день составляет более 200 человек, картинка обновляется каждые 15 секунд.





На данный Форум были приглашены выпускники разных лет, успешные предприниматели, государственные служащие, депутаты, врачи, деятели культуры и исскуства, юристы, представители силовых структур, директора школ, родители и др., около 500 человек.

Основные спикеры форума:





Аким Медеуского района Жилкибаев Ержан Жуматович - «Модернизация общественного сознания, поддержка и социальное уважение к малой родине – основание общенационального патриотизма», «ҚР Еңбек Ері», почетный гражданин г.Алматы, ветеран образования РК Миразова Аягуль Туреевна - «Поддержка образования – важнейшее направление деятельности общества», композитор, пианист, лауреат международных конкурсов, выпускник гимназии № 159 Абдысагин Рахат-Би Толегенулы, телеведущая, актриса, выпускница гимназии № 12 Веронская Майя Владимировна и другие.





В скором времени планируется:





- провести работу по организации Совета выпускников в каждой школе района;

- активно привлекать выпускников школ района-представителей бизнеса, государственных структур, науки, культуры для проведения профориентационной и воспитательной работы с учащимися школ в рамках программы «Преемственность поколений». И утвердить график встреч с выпускниками с октября 2017 года по октябрь 2018 года;

- подготовить к изданию книгу о лучших выпускниках школ Медеуского района;

- организовать профориентационную работу с учащимися школ через посещение производственных объектов, частных фирм и других структур с целью формирования объективного представления о деятельности представителей различных профессий, о вкладе в общее дело развития государства каждого казахстанца.





Контактные телефоны: Рита Ерманова: +7272 938544, + 7 (701) 585 05 15, e-mail:2938544_medeu@mail.ru





Фото: medeu.almaty.kz



