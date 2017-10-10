Биртанов прокомментировал задержание главы СК «Фармация»

На пресс-конференции в правительстве РК министр здравоохранения Елжан Биртанов прокомментировал задержание главы СК «Фармация» Максима Касаткина, передает корреспондент Zakon.kz.

«Действительно, некоторое время назад Национальное бюро по противодействию коррупции произвело задержание председателя правления ТОО СК «Фармация». Нам пока неизвестна суть предъявленных обвинений. Предварительная информация, что это касается закупа лекарственных средств, осуществленных в 2015 году, когда господин Касаткин работал в компании управляющим директором и входил в состав конкурсной комиссии», - сказал он.

В то же время министр указал, что необходимо по данному факту дождаться решения суда и потом уже можно будет говорить о дальнейших действиях.

«Что касается в целом критики главы государства и поручения по регулированию цен. Да, действительно, была критика по поводу того, что были факты сдерживания возможности развития для отечественных товаропроизводителей. В связи с этим мы в этом году провели открытый конкурс на базе СК «Фармация» и всем желающим отечественным фармкомпаниями представили возможность предложить те изделия, которые они хотят производить», - заключил Е. Биртанов.

Ксения Давыдова