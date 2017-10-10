Главу «СК-Фармации» подозревают в хищении 1,8 млрд тенге

Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело в отношении Председателя Правления ТОО «СК-Фармация» Касаткина М.Е. и других лиц по факту хищения бюджетных средств, выделенных для закупа лекарственных препаратов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.

Касаткин, лоббируя интересы ТОО «КазСибФармацея» незаконно отклонил заявки конкурентов этой компании в ходе проведения тендерных процедур.

При этом, закуп лекарственных средств у ТОО «КазСибФармацея» производился с превышением установленной Министерством здравоохранения максимально допустимой оптовой наценки в 15%.

Таким способом за 2015-2017 гг. руководством ТОО «СК-Фармация» и ТОО «КазСибФармацея» похищено более 1,8 млрд. тенге.

С санкции суда в отношении Касаткина и директора ТОО «КазСибФармацея» Ахметова А.О. избрана мера пресечения «арест».

Досудебное расследование продолжается.