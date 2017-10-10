Мухамедиулы: Последний вариант алфавита очень удобный

В кулуарах правительства РК министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы сообщил, что в представленный Президенту РК вариант казахского алфавита на латинице могут быть внесены изменения, передает корреспондент Zakon.kz.

«Вчера, вы сами видели, высказались все ученые. Это неокончательный вариант. Сейчас, если народ выскажется, к примеру, по букве w много было вариантов. Это все услышано. Сейчас, если будут еще варианты, мнения, они будут обсуждаться», - сказал он.

По мнению министра, представленный главе государства вариант является «оптимальным».

«Конечно, и президенту, и присутствовавшим ученым, и докладчикам представленный алфавит очень оптимальный», - пояснил глава ведомства.

При этом министр добавил, что если будут конкретные предложения, то, возможно, алфавит еще будет изменен.

«Но на самом деле и ученые и все утверждали, что последний вариант алфавита очень удобный», - уточнил А. Мухамедиулы.

Также он указал, что для внедрения алфавита на латинице, «будет создаваться специальная государственная программа.

«Это не будет хаотичное движение. Это активный и учебный процесс, и процесс по внедрению, и процесс по использованию», - заверил глава ведомства.

Ксения Давыдова